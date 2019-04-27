Москва, 27 апреля, 2019, 22:10 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 27 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Так, в аэропорту Внуково задержаны три рейса и три отменено, в Домодедово задержаны пять рейсов и шесть отменено, а в «Шереметьево» семь рейсов задержаны.

Причины отмены и задержки авиарейсов в столичных аэропортах пока неизвестны.

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