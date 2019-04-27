Вашингтон, 27 апреля, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Компания SpaceX снова отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) на 1 мая. Об этом сообщила SpaceX на странице в соцсети Twitter.

Official SpaceX Photos Falcon 9

«На 1 мая во Флориде намечен старт 17-й миссии Dragon к МКС со стартового комплекса 40», — говорится в сообщении.

Ранее американское аэрокосмическое агентство NASA сообщало, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon к МКС назначен на 30 апреля.

Читайте также: Запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Dragon к МКС назначен на конец апреля