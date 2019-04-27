Калуга, 27 апреля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области судебным актом мирового судьи правозащитница Татьяна Котляр освобождена от уголовного преследования. Подсудимой было предъявлено обвинение по 292 эпизодам фиктивных регистраций иностранных граждан и граждан РФ. Как сообщила 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM юрисконсульт Калужского движения «За права человека» Любовь Мосеева-Элье, по третьему уголовному делу Татьяны Котляр за три месяца разбирательства состоялось 12 судебных заседаний.

Фото Александра Александрова. Татьяна Котляр (с цветами) после заседания суда в Обнинске.

Решение прекратить уголовное дело мировой судья мотивировала тем, что лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Между тем, защитник Котляр по этому уголовному делу и сама экс-подсудимая не согласны с судебным вердиктом: адвокат считает, что должен был состояться оправдательный приговор, поскольку Татьяна Котляр свою вину в суде не признала и действовала исключительно в общественных интересах. Кроме того, Котляр настаивала, что совершала в 2017 и 2018 годах противоправные деяния в состоянии крайней необходимости, сознательно помогая мигрантам, так как убеждена: регистрация в России должна быть уведомительной, как в «цивилизованных странах».

«Человек, получивший гражданство Российской Федерации, получает российский паспорт. Гражданина власти предупреждают, что в срок семь дней он должен где-то зарегистрироваться, в противном случае — штраф. Но зарегистрироваться ему негде — у него нет своего жилья. В аналогичной ситуации оказывается человек, выписанный с прежнего места жительства и не имеющий другого жилья. Такого человека также штрафуют. Фактически штрафуют за отсутствие жилья», — говорит Котляр.

«Кроме штрафа гражданин РФ, не имеющий регистрации, постоянно сталкивается с нарушением своих гражданских и социальных прав. Нарушаются и политические права: граждане РФ, живущие без прописки (регистрации по месту жительства), лишены избирательных прав, не могут выбирать своего депутата: их не включают в списки избирателей. Поэтому при принятии законов интересы граждан, живущих без регистрации, не учитываются. Нарушаются социальные права граждан, живущих без регистрации: им не выплачивают пособия на детей, не оказывают помощь многодетным семьям — их просто не признают постоянными жителями города, региона и России! Регистрацию требуют при приеме детей в школу и в детский сад. Пенсионерам, получившим российские паспорта, без постоянной прописки (регистрации по месту жительства) отказывают в назначении пенсии. Нарушаются трудовые права граждан. Работодатели не принимают на работу «без прописки», хотя это прямое нарушение закона. У иностранцев, приехавших в Россию, нет своего жилья, где можно зарегистрироваться. У многих нет ни родственников, ни друзей в Калужской области, кто бы их зарегистрировал. Иностранные граждане обычно проживают у физических лиц, которые, как правило, не дают согласия на их регистрацию в предоставленных для проживания жилых помещениях. Нет адреса для регистрации у большинства беженцев с Украины. Наверное, беженцы не должны попадать в такую ситуацию. Регистрировать беженцев должно государство, а не я», — заявила Татьяна Котляр.

Судебным актом Котляр осталась недовольна. Ведь суд не признал «крайнюю необходимость» ее действий.

«Такое прекращение — не по реабилитирующим основаниям — означает признание вины, которую я не признаю. Это вопрос принципа», — считает Котляр.

Кроме того, решение суда лишило правозащитницу возможности обратиться за толкованием уголовного закона в Конституционный суд: российские суды пока ещё не признают, что регистрация большого количества людей на одной жилплощади — это мера вынужденная. Вот почему правозащитница надеялась, что в статусе осужденной она смогла бы обратиться в Конституционный суд России и обратить внимание его судей на явное нарушение конституционных норм.

Напомним, Татьяна Котляр продолжает свою безвозмездную помощь беженцам с Донбасса и бездомным гражданам России, регистрируя их и ставя на миграционный учёт в своей собственной квартире в городе Обнинске.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже третье уголовное дело в отношении Татьяны Котляр. На этот раз её обвиняли в том, что она предоставила регистрацию (бескорыстно) в своей обнинской квартире гражданам Украины и соотечественникам из Узбекистана, которые были вынуждены покинуть свои страны и переехать в Российскую Федерацию, а также гражданам России, которые не имеют своего жилья и не могут получить работу и медицинскую помощь и определить детей в школу.

По теме: Калужской правозащитнице Татьяне Котляр привезли домой её уголовное дело