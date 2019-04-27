Калуга, 27 апреля, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Порядка 600 представителей поисковых отрядов из Брянской, Калужской, Московской и Тульской областей принимают участие в межрегиональной Вахте памяти «Калужский рубеж», которая торжественно открылась в деревне Букань Людиновского района.

Rvio.histrf.ru Поисковая экспедиция «Калужский рубеж»

Как сообщили 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM организаторы, Вахты памяти проходят на местах ожесточенных боёв 16-й и 50-й соединений Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие поисковиков продлится до 8 мая 2019 года.

В сезоне 2018 года Калужским объединением поисковиков было поднято свыше 1500 солдат, более 20 имен установлено, останки 8 погибших героев переданы на родину.

Организаторами Вахты памяти 2019 года выступили: калужское региональное отделение по увековечению памяти погибших при защите отечества «Российского военно-исторического общества», калужская областная общественная организация поисковых отрядов «Патриотическое объединение «Память» и межрегиональная молодежная военно-патриотическая общественная организация поисковых отрядов «Возрождение».

Напомним, в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы над фашистскими захватчиками в Калужской области наряду с другими патриотическими мероприятиями в 2020 году впервые состоится международная Вахта памяти «Калужский рубеж».