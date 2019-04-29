Киев, 29 апреля, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Так называемый Хьюстонский проект, разработанный Институтом проблем сложности в Санта-Фе, США, предусматривает раздел Украины по Днепру, причем левобережная часть становится российским «протекторатом» — в качестве троянского коня. И хотя этот план разработан в начале 2000-х и является лишь одним из нескольких, сквозь него четче приступают некоторые важные аспекты победы Владимира Зеленского на украинских выборах. Почему приход этого человека к власти на Украине может означать для России усиление западной атаки на ее интересы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Упомянутый Хьюстонский проект концептуально предполагал отказ от восприятия России как единого государства, которым она или уже не является, или перестанет быть в обозримом будущем. Таким образом, в отношении различных ее частей предполагалось проводить разную политику. Украина в этом контексте должна была сыграть роль экспериментальной площадки и одновременно инструмента, демонстрирующего постсоветскому пространству перспективу дальнейшего развития событий.

Если победа Зеленского на Украине означает победу в США Хьюстонского проекта, то Нормандский формат и Минские соглашения американцами отменяются, и следует ожидать резкого усиления роли Вашингтона, перехватывающего Украину у ЕС. Россия может противопоставить этому плану, чреватому агрессией на ее территории по игиловскому (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сценарию, только объединение. Такое объединение, которое опередит запланированный американцами развал.

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