Брюссель, 29 апреля, 2019, 05:17 — ИА Регнум. 70-летие со дня основании НАТО было отмечено его участниками в Вашингтоне на апрельском саммите. С какими итогами подошла эта организацию к своему юбилею и почему при всех оптимистичных высказываниях будущее ее далеко от определенности, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Карпов.

НАТО

Пробным шаром, показавшим всю непрочность натовской структуры, оказалось требование американского президента Дональда Трампа привести в соответствие расходы для членов альянса. Выдвинутое им требование платить предусмотренные 2% на оборонные расходы, потратив их на закупку американского вооружения, оказалось неприемлемым для большинства участников. Из 29 членов альянса на 2018 год этому требованию соответствовали лишь четверо: Греция, Эстония, Латвия и Великобритания, и еще три страны обязались предпринять соответствующие усилия: Польша, Литва и Румыния. Отсутствие среди этой семёрки Франции, Турции, Германии и Италии говорит о многом. Особенно показателен пример Германии (1,24%), а план министра обороны ФРГ увеличить военный бюджет до 1,5% к 2025 году был раскритикован как «милитаристский» и отвергнут коллегами по правящей коалиции.

Причиной такого отношения является потеря НАТО смысла своего существования, какие бы вопли о «угрозе российской агрессии» не издавали США и те, кто готов безоговорочно им следовать. Например, Польша и Прибалтика. Поэтому и мысли ведущих стран ЕС направлены, скорее, не на пути изменения НАТО, а на поиск постнатовской альтернативы.

Читайте подробности в статье Александра Карпова 70 лет НАТО: скорее поминки, чем юбилей.