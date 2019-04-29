Пекин, 29 апреля, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Решение Народного банка Китая начать проект запуска в оборот собственной цифровой валюты (CBDC) похоже на следование принципу «не можешь запретить — возглавь». Почему от политики запрета криптовалют Китай переходит к стратегии управлению криптовалютами, рассказывает автор Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вначале, когда криптовалюты казались всего лишь играми электронно-экономических маргиналов, никто не собирался обращать на них серьезного внимания. Но уже к 2013 году официальный Пекин предпринял ряд шагов по запрещению деятельности, связанной с криптовалютными операциями, на своей территории. Усилия китайского Центробанка кардинально сократили объемы такой деятельности, но в результате резко активизировался мировой рынок криптовалют.

Стоит учесть, что криптовалютные операции, тесно связанные с контрабандой и другими нелегальными видами экономической деятельности, составляют существенный объем именно китайских экономических операций. Точнее говоря, экономических операций, берущих начало в многочисленных чайна-таунах по всему миру, легализующихся через банки государств пребывания и стекающихся снова в Китай. К концу 2018 года криптовалютный поток составил до 15% от совокупного объема внешней торговли КНР или около $690 млрд. Конечно, «запретить» такой поток было бы неразумно, гораздо эффективнее выглядит вариант поставить его под собственный контроль.

Именно по этому пути и двинулись китайские экономисты, ведь кроме очевидных финансовых выгод, криптовалютный маршрут позволяет в перспективе обойти американское стремление контролировать все сделки на планете через контроль над системой SWIFT. Положение мировой фабрики позволяет Китаю диктовать условия покупателям, которые вынуждены следовать предлагаемым КНР правилам финансовых расчетов. Неужели киберюань станет доминирующей системой?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса Зачем юань пытается стать криптой.