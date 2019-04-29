Москва, 29 апреля, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Масштабное строительство запланировано в Москве в районе Печатники: много нового жилья, два детсада, школа, паркинг и прочие необходимые инфраструктурные комплексы и здания, а также площадка для постройки жилья для программы реновации. Казалось бы, всё хорошо, — но в чем состоит тот самый меняющий всё нюанс, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Владимир Югасов ИА REGNUM Поля аэрации

Если посмотреть на карту, то выяснится, что выделенное под стройку место примыкает к крупнейшим в Европе очистным сооружениям, рядом с которыми вплоть до последнего вообще не вели активного строительства. В самом Курьяново, где расположена станция аэрации, живут немногие — большей частью сотрудники водоканала, и те так и не смогли привыкнуть к специфическим запахам. Немудрено: эти очистные сооружения принимают отходы с 60% территории Москвы и ряда подмосковных городов.

Оригинальный выбор места для возведения жилого квартала, не правда ли? Как известно, гибкость мышления при принятии подобных решении московские власти уже демонстрировали, правда, больше всего вопросов вызывала, как правило, застройка пустырей, — но нет предела совершенству, и застроить территорию возле крупнейшего в Европе приемника канализационных стоков оказывается уже следующим «прорывом». А ведь запах — еще и не единственный нюанс.

Читайте подробности в статье Евгения Цоца Новоселье с запахом: Москва отдаёт под застройку зону у станции аэрации.