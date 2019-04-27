Екатеринбург, 27 апреля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Союз театральных деятелей (СТД) России наградил Екатеринбургский театр кукол «За весомый вклад в развитие детского театра в России», церемония награждения состоялась 26 апреля в театра «Зазеркалье», сообщает ТАСС.

(сс) Эвис Здание Театра кукол в Екатеринбурге

«Екатеринбургский театр — один из самых старых детских кукольных театров России, и он хорошо известен во всей стране и далеко за ее пределами. У этого театра замечательные режиссеры и актеры» — отметила член жюри СТД Ольга Глазунова.

Напомним, Екатеринбургский театр кукол был основан в 1932 году. Его репертуар состоит из спектаклей, поставленных по произведениям великих русских и зарубежных писателей, в частности Уильяма Шекспира, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Мигеля Сервантеса и многих других.

Театр не раз выступал на международных фестивалях в Германии, Италии, Китае, Нидерландах, Норвегии и во многих других странах, где чтят русскую классику. Артисты учреждения культуры становились лауреатами многочисленных премий.