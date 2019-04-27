Киев, 27 апреля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Пересмотр полномочий президента, предложенный партией «Самопомощь», противоречит конституции Украины, заявила депутат Верховной рады, участник первого тура президентских выборов на Украине Юлия Тимошенко 27 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Стране надоели политические интриги, перетягивание полномочий и попытки изменить правила во время игры, отметила политик.

«Нужно дать возможность избранному главе государства выполнять свою работу. Пришло время следующему президенту назвать свои кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, главы СБУ, всех, кого он должен назвать согласно конституции», — написала Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член команды будущего президента Украины Владимира Зеленского назвал инициативу Верховной рады по урезанию полномочий президента «ударом под дых», который осложнит выполнение предвыборных обещаний политика.

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