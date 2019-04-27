Хабаровск, 27 апреля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Хоккейный клуб из Хабаровска «Амур» заключил новые двусторонние контракты с голкиперами Евгением Аликиным и Евгением Киселевым, сообщает 27 апреля пресс-служба команды.

(сс) Fanny Schertzer Хоккейная клюшка

Известно также, что соглашения рассчитаны сроком на два года.

Евгений Аликин выступает за хабаровскую команду с 2015 года и прошедшем сезоне сыграл 31 матч за клуб, отразив 91,4% бросков по его воротам и оформив 1 шут-аут.

Евгений Киселев перешел в состав «Амура» в сезоне 2017/18 и в прошлом сезоне сыграл за клуб-партнер «Амура» из ВХЛ «Сокол» в 17 матчах, отразив 93,4% бросков по его воротам и также оформив 1 шут-аут.