Махачкала, 27 апреля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Глава Республики Дагестан Владимир Васильев взял под личный контроль расследование дела об избиении в Подмосковье дагестанца Сулли Юнусилау — отца профессионального бойца чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. Об этом ИА REGNUM 27 апреля сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Васильев

Напомним, 46-летний Сулли Юнусилау был жестоко избит в городе Орехово-Зуево вечером 11 апреля. С черепно-мозговой травмой он был госпитализирован в больницу, где скончался спустя неделю после инцидента. В качестве подозреваемых задержаны трое полицейских — оперуполномоченных уголовного розыска. Следствие выясняет, чем были вызваны противоправные действия стражей порядка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое других отправлены под домашний арест.

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