Гуйян, Китай, 27 апреля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Центр хранения и обработки данных американской компании Apple в китайской провинции Гуйчжоу будет сдан в эксплуатацию в конце 2020 года. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Yablyk.com Apple в Китае

Дата-центр Apple в Гуйчжоу строится американской компанией совместно с китайской организацией Guizhou-Cloud Big Data. Планируется, что главное здание центра и вспомогательные объекты будут расположены на участке площадью 67 га. Открытие центра позволит улучшить работу iCloud и других облачных сервисов Apple на территории Китая.

По данным издания, ранее компания Apple открыла только два центра обработки данных подобного уровня — в США и Дании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле СМИ узнали, что американская компания Qualcomm планирует закрыть предприятие Huaxintong Semiconductor Technologies, созданное в 2016 году совместно с администрацией китайской провинции Гуйчжоу.