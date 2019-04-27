Киев, 27 апреля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Команда будущего президента Украины Владимира Зеленского ищет выход из ситуации, сложившейся после отмены на Украине статьи о незаконном обогащении чиновников, заявил глава конституционного суда Украины Станислав Шевчук, сообщило 26 апреля «Радио Свобода».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ЕС

Шевчук рассказал о встрече с адвокатом Зеленского Андреем Богданом, на котором они обсудили статью о незаконном обогащении.

«Ситуация, которая была после нашего решения о незаконном обогащении — поднялась большая волна. Кандидату Зеленскому поставили вопрос дипломаты, что делать, какая позиция. Он выяснял как выйти из ситуации, как принять правильно новый закон. Потому что конституционный суд не выступал против этой статьи Уголовного кодекса… это было разъяснение», — отметил глава суда.

Он также добавил, что знаком с адвокатом Зеленского уже более десяти лет и не делает из прошедшей встречи какой-либо тайны.

Напомним, в конце февраля 2019 года конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников, признав её неконституционной. В результате более 70 уголовных дел против высокопоставленных коррупционеров были закрыты, а данное решение вызвало негативную реакцию на Западе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что судьи конституционного суда, большинство которых лояльно действующему президенту Украины Петру Порошенко, поставили вопрос об отставке главы суда. Таким образом действующие власти могут затянуть инаугурацию нового президента. После шумихи, поднятой в СМИ по этому поводу решение об отставке Шевчука отложили до средины мая.

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