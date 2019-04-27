Павлодар, Казахстан, 27 апреля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил счетному комитету проверить эффективность расходования средств на обеспечение населения чистой питьевой водой, сообщает 27 апреля агентство «Казинформ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

Этот вопрос рассматривался на совещании в АО «Казахстанский электролизный завод» в Павлодаре. Президент отметил, что ежегодно на обеспечение населения чистой питьевой водой выделяется 2,7 млрд тенге ($7,1 млн). Токаев добавил, что вопрос неэффективного использования средств будет решен в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева сравнила программы обеспечения населения республики чистой питьевой водой с Бермудским треугольником, в котором «средства загадочным образом исчезают».

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