Москва, 27 апреля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским положительно оценили идею создания музейно-театрального квартала на базе музея имени Алексея Бахрушина, сообщает 26 апреля «Московский комсомолец».

(сс) SergeyStepykin Театральный музей им А. А. Бахрушина

«Это место историческое, важное, интересное. Хорошо было бы, если б оно развивалось», — подчеркнул Собянин.

Глава Москвы отметил важность не только модернизации музейной инфраструктуры, но также создание новых культурных учреждений.

Еще одним аргументом для создания музейно-театрального квартала стало желание открыть в столице новый благоустроенный парк со сценой и выставочным комплексом.