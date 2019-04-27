Торонто, Канада, 27 апреля, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Нападающие хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» Маркс Стоун и команды «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес будут играть в составе сборной Канады на чемпионате мира по хоккею, сообщает 27 апреля в своем Twitter журналист Даррен Дрегер.

(сс) jermainewill Канадские болельщики

Маркс Стоун провел 77 матчей в регулярном сезоне НХЛ, перейдя из «Оттавы» в «Вегас» во время чемпионата. За это время он набрал 73 (33 шайбы + 40 результативных передач) очков, также отметился шестью шайбами и шестью голевыми передаачми в плей-офф, в которых его клуб уступил в первом раунде команде «Сан-Хосе Шаркс».

Джо Таварес провёл 82 матча за «Торонто» и смог набрать в них 88 (47 шайб + 41 результативная передача) очков. В плей-офф, в первом раунде которого его клуб уступил команде «Бостон Брюинз», набрал 5 (2 шайбы + 3 результативные передачи) очков.

Отметим, сборная Канады на групповом этапе чемпионата мира по хоккею сыграет с командами США, Финляндии, Германией, Словакии, Дании, Франции и Великобритании. Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.