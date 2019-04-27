Пекин, 27 апреля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Количество использующихся смартфонов Huawei с интерфейсом EMUI достигло 470 млн, заявил представитель Huawei Ван Ченглу на конференции EMUI Media. Об этом сообщает GizChina.

Kārlis Dambrāns Смартфоны Huawei

Пользовательский интерфейс EMUI был разработан специалистами китайской компании Huawei в 2012 году. Он предназначен для использования на смартфонах Huawei в сочетании с операционной системой Android.

Глава департамента программного обеспечения потребительского подразделения Huawei Ван Ченглу рассказал, что количество использующихся устройств с EMUI достигло отметки в 470 млн и продолжает расти. Он отметил, что в настоящее время интерфейс EMUI поддерживает 77 языков и доступен в 216 странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Huawei рассказали, что в 2018 году выручка компании выросла на 19,5%, впервые превысив отметку в $100 млрд.