Астана, 27 апреля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев проверил боеспособность воинских частей регионального командования «Восток», сообщили 27 апреля в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Mod.gov.kz Министр обороны Казахстана проверяет соединения и воинские части Аягозского и Усть-Каменогорского гарнизонов

Министр проверил соединения и воинские части Аягозского и Усть-Каменогорского гарнизонов. В частности, на учебном полигоне «Майлино» Ермекбаев ознакомился с тренировкой танковых экипажей, которые проходят подготовку к конкурсу «Танковый биатлон» в рамках «АрМИ-2019».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Казахстане стартовали крупномасштабные стратегические командно-штабные учения «Айбалта-2019» («Секира»), которые продлятся до 3 мая. Основной целью учений является совершенствование слаженности органов военного управления.

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