Пекин, 27 апреля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с поздравлениями по случаю победы на выборах президента Украины. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Narendra Modi Си Цзиньпин

Сообщается, что в своей телеграмме Си Цзиньпин высоко оценил те успехи, которые сделали Китай и Украина в развитии двусторонних отношений с момента установления дипломатических связей.

Также председатель КНР подчеркнул, что его страна придает особое значение развитию отношений с Украиной и готов работать с избранным президентом Зеленским над тем, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Убедительную победу в нем одержал Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов.