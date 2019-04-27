Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 апреля, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Тела как минимум 15 человек были найдены во взорвавшемся доме на востоке Шри-Ланки. Об этом 27 апреля сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя вооружённых сил страны.

(сс) MichaelGaida После взрыва

По предварительным данным, вечером 26 апреля произошло столкновение между военными и, предположительно, членами одной из террористических группировок городе Сейнтамаруту в районе Ампара к югу от Коломбо. В доме, где позднее были обнаружены погибшие, произошло несколько взрывов.

В самом здании были обнаружены тела трёх мужчин, предположительно террористов, трех женщин и шести детей. Во дворе дома были обнаружены ещё три тела мужчин, которые, по предварительной информации, совершили самоподрыв.

Также сообщается, что в результате спецоперации никто из сотрудников правопорядка не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении подозрительного свёртка у полицейского участка на Шри-Ланке.