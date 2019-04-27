Москва, 27 апреля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

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Утверждается, что Климец был помещен под стражу ещё 12 апреля. Официально причина его задержания не сообщалась. Однако источник издания утверждает, что цель его визита была связана с обсуждением его активов в Донбассе, которых он фактически лишился в 2014 году.

В компании OLYMP, которая принадлежит Климецу, косвенно подтвердили, что бизнесмен задержан.

Про Климеца известно, что с 2011 по 2015 год он входил в список 100 богатейших граждан Украины. Однако в 2014 году он потерял свои активы в Крыму и в Донбассе и с тех пор его состояние оценивается в $34 млн. Его компания OLYMP занимается производством и продажей алкоголя. Климец был депутатом Верховной рады с 2006 по 2012 год.