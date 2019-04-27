Нью-Йорк, США, 27 апреля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли нынешнего сезона.

(сс) Benjamin Reed Джордан Стаал в составе хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз»

Встреча прошла на льду «Барклейс-центра» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственной шайбы в матче стал форвард «Каролины» Джордан Стаал.

Главной звездой встречи стал чешский голкипер гостей Петр Мразек, сумевший оформить в матче шут-аут, отразив 31 из 31 бросков по его воротам. Также отличился вратарь хозяев Робин Лейнер, который отбил 31 из 32 шайб.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не принимал участия в матче так как восстанавливается после сотрясения мозга, которое он получил во время драки с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьем матче первого раунда плей-офф.

Отметим, по итогам встречи «Каролина» повела в серии со счетом 1−0, ранее клуб одержал верх в первом раунде плей-офф над командой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом в серии 4−3.