Москва, 27 апреля, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Сбор подписей за снос памятника Феликсу Дзержинскому на улице Шаболовка в Москве проводят студенты Высшей школы экономики, передает радиостанция «Говорит Москва».

Феликс Дзержинский

По словам главы пресс-службы ВШЭ Ксении Брегадзе, студентам не нравится памятник, установленный на территории учебного заведения. Пока никакого решения не принято.

Напомним, ВШЭ находится на территории бывшей фабрики имени главы ВЧК Феликса Дзержинского. Здание было передано вузу вместе с памятником.