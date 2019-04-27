Москва, 27 апреля, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Не соответствующую действительности информацию о пытках сотрудниками ФСБ гражданина Киргизии в городе Магнитогорске (Челябинская область) суд обязал удалить «Новую газету», сообщает сайт издания.

Марк Шагал. Газета Смоленский вестник. 1914

Решение вынесено Басманным судом Москвы. Суд также обязал газету разместить на своём сайте опровержение.

Напомним, речь идёт о публикациях корреспондента «Новой газеты» Ивана Жилина о задержанном после взрыве в Магнитогорске (31 декабря 2018 г.) гражданине Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, которого, как утверждает издание, пытали сотрудники ФСБ.

После этого ФСБ 13 марта подала иск к «Новой газете» и к её корреспонденту о защите деловой репутации. Суд, рассмотрев иск, признал правоту ФСБ.

Теперь «Новая газета» намерена подать апелляцию. Ответчик утверждает, что Жилин в статьях не делал своих выводов, а только изложил данные, поступившие к нему. Кроме того, юрист издания Екатерина Седова заявила, что в своём иске против газеты ФСБ не опровергает и не отрицает, что сотрудники ведомства практикуют пытки.