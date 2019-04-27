Вашингтон, 27 апреля, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Госдеп США порекомендовал гражданам Соединенных Штатов не ездить в Шри-Ланку из-за угроз безопасности, сообщает пресс-служба госдепартамента.

(сс) David Stanley Шри-Ланка

Госдеп сообщает, что террористические группы на Шри-Ланке могут продолжить нападения на жителей страны. Поэтому в связи с угрозой новых терактов гражданам США не рекомендуется посещать Шри-Ланку. Также Госдеп распорядился вывезти из страны детей американских госслужащих школьного и дошкольного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайское посольство на Шри-Ланке предостерегло граждан КНР от посещения страны. Отмечалось, что из-за угрозы терактов сотрудники дипмиссии не смогут обеспечить должной безопасности гражданам Китая. Также в России туристические компании прекратили продажу туров на Шри-Ланку из-за угроз безопасности.