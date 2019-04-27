Вашингтон, 27 апреля, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини состоится 3 мая в Белом доме в Вашингтоне, сообщает пресс-служба администрации американского президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

Сообщается, что на встрече будут обсуждаться «позитивные сдвиги» в сотрудничестве между странами в области безопасности. В частности, будет обсуждаться взаимодействие по вопросам кибербезопасности, а также энергетической безопасности. В Белом доме подчеркнули, что в 2019 году Словакия отмечает 30-ю годовщину «бархатной революции».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Вашингтоне. На переговорах основной темой обсуждения стала денуклеаризация Корейского полуострова.