Омск, 27 апреля, 2019, 04:08 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись на Красноярском тракте в районе завода «Платсмасс» в Омске, сообщает портал Om1.

Eli Duke Автомобильная авария

Сообщается, что столкновение двух автомобилей произошло в 23:10 по местному времени (20:10 по московскому). В результате аварии погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Еще четыре человека были госпитализированы, среди них — один ребенок. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Санкт-Петербурге столкнулся пассажирский автобус Man с микроавтобусом Mercedes. В результате столкновения пострадали четыре человека.