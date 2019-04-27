Индианаполис, США, 27 апреля, 2019, 03:44 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах правоохранители задержали мужчину, который кинул телефон в сторону президента США Дональда Трампа во время его выступления на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана), передает телеканал NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Сообщается, что неизвестный мужчина бросил свой телефон на сцену, на которую выходил для выступления Трамп. Бросившего телефон мужчину опознали, им оказался 31-летний Уильям Роуз. Его задержали и отправили на психиатрическую экспертизу.

Как сообщили представители полиции, Роуз при задержании отрицал, что именно он бросил телефон. Однако, как выяснили правоохранители, именно его учетная запись была привязана к смартфону.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля гражданка Китая незаконно проникла на территорию резиденции американского президента Дональда Трампа во Флориде. Ее задержали сотрудники спецслужб. При обыске у нее были обнаружены два паспорта гражданина Китая, четыре сотовых телефона, ноутбук, жесткий диск, а также два флеш-накопителя с вредоносным содержимым.