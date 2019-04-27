Киев, 27 апреля, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Украинские патриоты не могут согласиться на предложения России по достижению мира Украины с Донбассом, заявил Дмитрий Разумков, спикер штаба избранного президента этой страны Владимира Зеленского, в интервью «112 Украина».

Цитата из кф Слуга народа. реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру. Но я думаю, что ни для одного патриота этой страны такой путь неприемлем», — заявил Разумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после выборов, 22 апреля, Разумков заявил, что при Зеленском «нормандский формат» и Минские договорённости останутся ключевыми механизмами урегулирования конфликта.

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