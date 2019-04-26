Вашингтон, 27 апреля, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Джо Байден за первые сутки после объявления о выдвижении в качестве кандидата в президенты на выборах в 2020 году собрал около $6,3 млн в качестве пожертвований на проведение предвыборной кампании, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей его предвыборного штаба.

Уильям Хогарт. Выборы в парламент. Агитация. 1754

Сообщается, что на избирательную кампанию Байдена пожертвовали деньги около 97 тысяч физических и юридических лиц. По данным газеты, ему удалось собрать больше средств за первые сутки после выдвижения, нежели другим членам Демократической партии США, решившим поучаствовать в предвыборной гонке. Например, экс-конгрессмену от штата Техас Бето О'Рурку удалось собрать $6,1 млн за первые сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Джо Байден официально объявил об участии в президентских выборах в США в 2020 году в качестве кандидата. На своей странице в Twitter политик заявил, что сила его принятого решения будет зависеть также и от его сторонников, в том числе от того, сколько пожертвований на избирательную кампанию они готовы выделить.