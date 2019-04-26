Вашингтон, 27 апреля, 2019, 01:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал жителей Соединенных Штатов сделать прививки от кори после того, как в стране была зафиксирована крупная вспышка заболевания, сообщает агентство Reuters.

NIAID Вакцинация

«Вакцинация очень важна. Это (вспышка кори — прим. ИА REGNUM ) действительно сейчас происходит. Людям необходимо сделать прививки», — сказал американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США была зафиксирована крупнейшая за последние 25 лет вспышка кори. По данным местных СМИ, в настоящее время в Соединенных Штатах зафиксировано не менее 695 случаев заболевания корью, которое еще в 2000 году объявили «искорененным». Основные очаги заболевания сосредоточены в штатах Вашингтон и Нью-Йорк.