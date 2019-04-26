Подгорица, 27 апреля, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Посещение гражданами России Черногории без виз разрешено с 15 апреля по 31 октября 2019 г., сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Черногория

Без виз в Черногории российские граждане, согласно указу черногорских властей от 21 марта 2019 г., могут находиться 90 дней. Для пребывания в стране достаточно российского паспорта.

Напомним, между Москвой и Подгорицей действует соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 г. Согласно этому документу, российские граждане могут находиться в Черногории без виз 30 дней. То же касается и туристов из Черногории в России.