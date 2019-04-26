Нью-Йорк, США, 27 апреля, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Суд американского Нью-Йорка закрыл для прессы слушания по делу голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, передает телеканал CNN.

Цитата кф Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика. реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Замочная скважина

Сообщается, что на заседании будет рассматриваться вопрос о том, будут ли на судебном процессе заслушаны показания женщин, утверждающих, что подвергались домогательствам со стороны Вайнштена, но не подававших против него исков. Телеканал отмечает, что закрыть слушания для СМИ предложила как сторона обвинения, так и сторона защиты голливудского продюсера.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в США разгорелся крупный сексуальный скандал, в центре которого оказался голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Его обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая знаменитых актрис Анджелину Джоли, Уму Турман, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек.