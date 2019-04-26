Вашингтон, 27 апреля, 2019, 01:19 — ИА Регнум. В воровстве интеллектуальной собственности обвинил Китай глава ФБР Кристофер Рэй в ходе выступления в совете по международным делам в Вашингтоне.

Federal Bureau of Investigation (FBI) Кристофер Рэй

По его словам, Пекин — самая опасная страна в области шпионажа. Рэй утверждает, что Китай таким образом действует вне рамок «свободной экономической конкурентной борьбы». Он подчеркнул, что Пекин является угрозой безопасности Штатов, в том числе и «национальной», не говоря уже об экономической угрозе.

«Они стремятся добиться экономического развития за наш счёт, и Соединённые Штаты далеко не их единственная цель», — заявил Рэй.

Отметим, что слова главы ФБР о том, что Китай претендует на «развитие экономики», не согласуются с мнениями ряда экспертов, которые считают эту страну по объему промышленного производства и по масштабам промышленного экспорта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рэй обвинил Россию в намерении подорвать у американцев веру в демократию. По его словам, Россия осуществляет кибервмешательство, ведёт агрессивную пропаганду и является существенной угрозой для Штатов.