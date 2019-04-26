Екатеринбург, 27 апреля, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Улицу Халтурина и перекресток Техническая — Бебеля в Екатеринбурге перекроют с 2 по 5 мая для ремонта трамвайных путей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Павел Редин ИА Красная весна Трамвайные пути

Сообщается, что движение будет приостановлено с 23:00 (время местное) 2 мая до 6:00 5 мая. На время работ также приостановят движение трамвайных маршрутов № 6, № 10, № 12, № 13, № 19, № 23, которые следуют по улице Халтурина от Технической.

Также на время работ будет закрыт для движения автотранспорта на перекрестке улиц Техническая и Бебеля. Автомобилисты смогут объехать закрытый участков через Теплоходный проезд.