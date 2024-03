Москва, 27 апреля, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу, победила победу в финале VI сезона шоу «Голос.Дети».

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте / voicekids Микелла Абрамова

Она спела песню Рианны и Эминема Love The Way You Lie, затем «Суперзвезда» и хит Дианы Гурцкой «Ты здесь» и в итоге набрала 56,5% телезрителей. Её соперниками были Валерий Кузаков и Ержан Максим.

Ержан Максим в суперфинале спел «Адажио», а Валерий Кузаков — «Как молоды мы были». В итоге Ержан Максим набрал 27,9% голосов, Валерий Кузаков — 15,6%.

Напомним, Микелле Абрамовой сейчас десять лет. Это вторая дочь Алсу.