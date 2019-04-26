Вашингтон, 27 апреля, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Россия продолжает оказывать злонамеренное влияние, в том числе на США, заявил глава ФБР Кристофер Рей в ходе выступления в совете по международным делам в Вашингтоне.

Federal Bureau of Investigation (FBI) Кристофер Рей

По словам Рея, Россия очень мешает разведывательной работе Соединённых Штатов. Прежде всего, вредят «российские хакеры», а также вообще российская активность на территории США.

В качестве «доказательства» он привёл «очень сильное злонамеренное иностранное влияние» на американских президентских выборах 2016 г., о чём говорилось, отмечает Рей, в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера. Глава ФБР при этом заявил, что и сейчас Россия «продолжает» своё вредоносное влияние.

«Речь идёт об использовании социальных сетей, пропаганды, ложных персонажей», — заявил Рей.

Обосновывая такие «действия» Москвы, он указал, что целью «врагов» является не просто влияние на результаты выборов. Цель более глобальна, и именно результатом этого оказывается «подорванная» у граждан Штатов «вера в демократию».

Напомним, в докладе Мюллера сказано, что Россия пыталась повлиять на результаты американских выборов в 2016 году, но что штаб президента США Дональда Трампа, который пришёл к власти в ходе тех выборов, никак с Москвой связан не был.