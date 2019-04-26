Кишинёв, 27 апреля, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Без ликвидации олигархического режима Владимира Плахотнюка в Молдавии не будет ни нормальной жизни, ни госинститутов, которые бы служили интересам граждан, а не олигарху. Об этом заявила 27 апреля сопредседатель оппозиционного блока ACUM Майя Санду, комментируя решение подконтрольного Плахотнюку Конституционного суда, запретившего отмену смешанной избирательной системы и возврат к выборам в парламент по партийным спискам, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Санду, Конституционный суд доказал, что является коррумпированным, более того он нарушил свои же предыдущие решения. «Ликвидация олигархического режима должна стать главной задачей этого созыва парламента», — добавила Майя Санду.

Конституционный суд Молдавии постановил, что отменить смешанную избирательную систему и провести досрочные выборы по прежней пропорциональной системе — нельзя. Рассмотрев запрос трех «независимых» депутатов, суд решил, что возможные досрочные парламентские выборы могут проходить только по действующей избирательной системе.

Согласно решению КС, в случае изменения избирательной системы, она может применяться только на следующих очередных выборах в парламент. При этом изменения должны быть внесены не позднее, чем за год до выборов.

За смешанную избирательную систему проголосовали в 2017 году демократы Владимира Плахотнюка и социалисты Игоря Додона. При этом выиграл от этой реформы только Плахотнюк, с которым Додон теперь обсуждает создание правящей коалиции.