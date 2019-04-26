Вашингтон, 26 апреля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось добиться согласия от Саудовской Аравии на увеличение добычи нефти. Об этом Трамп написал 26 апреля на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Говорил с Саудовской Аравией и другими о расширении потоков нефти. Все согласны», — написал Трамп.

Напомним, что Саудовская Аравия, страны — члены картеля ОПЕК, а также ряд других нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, смогли договориться о сокращении уровня добычи нефти для стабилизации мировых цен на чёрное золото.

Весь 2018 год соглашение действовало, что позволило поднять нефть в цене на уровень $60−70 за баррель. Участники сделки договорились сократить уровень добычи, чтобы ликвидировать профицит нефти на рынке, который и тянул цены вниз.