Тайбэй, 26 апреля, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Тайвань проводит масштабную программу модернизации своих истребителей F-16. Планируется модифицировать около 140 этих боевых машин. Об этом сообщает издание Taiwan News.

Al Jazeera English Истребитель F-16 ВВС Тайваня

Первая модернизированная боевая машина поступила в ВВС Тайваня в октябре 2018 года. Предполагалось, что в течение года этот процесс смогут проходить 24 истребителя F-16. Как пишет издание, реальные темпы модернизации в настоящее время неизвестны. Известно только то, что выполнение программы замедлилось.

В качестве причины называется отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров для выполнения этих работ. Данную причину назвала американская компания-производитель истребителей F-16 «Локхид Мартин».

Заказ от минобороны Тайваня выполняет компания Aerospace Industrial Development Corporation. Предполагается, что из-за задержек по данной программе в отставку подали председатель совета директоров и директор данной компании.

Проект модернизации F-16 носит название Phoenix Rising. На русский язык это можно перевести как «Феникс поднимается».

Китай крайне негативно относится к наращиванию военного потенциала Тайваня при помощи США, т. к. считает остров частью своей территории. КНР ежегодно отрабатывает на учениях операцию по захвату острова. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.