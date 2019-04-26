Нью-Дели, 26 апреля, 2019, 22:42 — ИА Регнум. На авианосце Военно-морских сил Индии «Викрамадитья» случился пожар, в ходе тушения которого один человек погиб, сообщает 26 апреля пресс-служба ВМС Индии.

Mil.ru Авианосец «Викрамадитья»

Уточняется, что возгорание возникло во время захода авианосца «Викрамадитья» на военно-морскую базу Карвар. Причины пожара не сообщаются, ущерб, нанесённый кораблю не указан.

Погиб непосредственный участник тушения пожара капитан-лейтенант Д. С. Чаухан, получивший сильные ожоги и отравленный продуктами сгорания.

По факту произошедшего назначено служебное расследование.

Напомним, единственный авианосец ВМС Индии «Викрамадитья» — это бывший советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», проданный Индии в 90-е годы.

На данный момент в Индии строится отечественный авианосец «Викрант», который уже спущен на воду. В планах ВМС Индии значится строительство ещё одного авианосца.