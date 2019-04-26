Воронеж, 26 апреля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Причиной смерти солдата-срочника, чье тело в феврале было обнаружено на военном полигоне «Погоново» под Воронежем, мог стать суицид. К такому выводу пришли эксперты.

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Как пишет «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на адвоката семьи погибшего Степана Ц., военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) по Воронежскому гарнизону уже в ближайшее время может переквалифицировать дело о смерти солдата, ранее возбужденное по статье об убийстве, на статью о доведении до самоубийства.

«Он действовал добровольно, без помощи со стороны. С учетом экспертных заключений ожидаем переквалификации дела на ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства и ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий», — цитирует издание адвоката Александра Локтева.

Как сообщало ИА REGNUM, тело солдата-срочника из Краснодарского края обнаружили 10 февраля в палатке для мытья посуды на полигоне «Погоново». Изначально в военном ведомстве опровергали версию об убийстве. Однако 11 февраля СКР сообщил о возбуждении дела по статье об убийстве, усмотрев признаки насильственной смерти юноши. Добавим, что правозащитная организация «Зона права» ранее заявляла, что дело по факту гибели Степана расследуется по статьям о превышении служебных полномочий и о доведении до самоубийства.