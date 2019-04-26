Москва, 26 апреля, 2019, 22:33 — ИА Регнум. В МИД России «с возмущением восприняли» сообщения о введении Вашингтоном персональных санкций в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Об этом говорится в комментарии, распространённом 26 апреля пресс-службой российского ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что российская сторона видит в данном шаге «очередное проявление всё более агрессивной линии США на дискредитацию международной дипломатии и её подмену диктатом, циничным экономическим и политическим нажимом».

«По существу США демонстративно исключают для себя любые возможности цивилизованного диалога с законными властями в Каракасе, стремятся воспрепятствовать их международным контактам, в том числе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты призвали Вашингтон «вернуться в международно-правовое поле» и «прекратить политику шантажа и провоцирования извне напряжённости в Венесуэле», отметив, что мировому сообществу «необходимо содействовать налаживанию инклюзивного внутривенесуэльского диалога».