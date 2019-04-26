Казань, 26 апреля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Татария получила из федерального бюджета 582 млн рублей на возмещение затрат особой экономической зоны «Алабуга». Оставшиеся средства в размере 886 млн рублей республика планирует получить до конца текущего года, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Таким образом, общий объем субсидии составит 1,468 млрд рублей.

Alabuga.ru ОЭЗ «Алабуга»

Средства предоставляются в рамках постановления правительства РФ от 30 октября 2014 года «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий».

Уточняется, что источниками субсидии являются налоги и платежи, уплаченные в федеральный бюджет резидентами индустриального парка. В частности, в республику вернут 100% налога на прибыль, 50% НДС, 100% акцизов на легковые автомобили и мотоциклы, 50% таможенных пошлин.

По итогам прошло года, сумма субсидий для «Алабуги» составила 1 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2018 года Счетная палата РФ провела анализ работы особых экономических зон. В период с 2005 по 2017 г. на основании постановлений правительства РФ было создано 36 ОЭЗ на территориях 31 региона. По состоянию на 1 сентября 2018 года на территориях 22 регионов существуют 25 ОЭЗ.

По оценкам СП, эффективными можно признать лишь 15 из 25 действующих ОЭЗ.

В число неэффективных попали ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ПОЭЗ «Ульяновск», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ТВТ «Иннополис», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа».

«Объем средств федерального бюджета, направленных на их финансирование — 55,1 млрд рублей, объем привлеченных инвестиций — 7,6 млрд рублей», — отмечали в СП РФ», — отмечали в Счетной палате.

Контролирующий орган также полагает, что Правила оценки эффективности функционирования ОЭЗ требуют доработки.