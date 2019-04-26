Уфа, 26 апреля, 2019, 22:02 — ИА Регнум. В апреле 2019 года в полицию Башкирии обратилась жительница Уфы, которая рассказала об исчезновении своей 22-летней подруги и ее 9-месячного ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Башкирии.

Проверяя место жительства девушки, правоохранители пришли к ней домой, однако ее 46-летний отчим дверь полицейским не открыл и совершил самоубийство.

В дальнейшем следователи установили, что мать девушки — супруга 46-летнего погибшего отчима — также исчезла. Неизвестно и местонахождение двух братьев девушки в возрасте двух и шести лет. В связи с исчезновением еще троих человек было возбуждено еще одно уголовное дело по аналогичной статье.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, на установление местонахождения пропавших и обстоятельств их исчезновения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Североуральском городском округе Свердловской области летом 2016 года целая семья потерялась в лесу.

Мать потерявшегося главы семьи вечером 25 августа позвонила спасателям и сообщила, что её сын вместе с женой и ребёнком отправились в район горы Золотая и там заблудились. Мужчина связался со своей матерью по телефону и сообщил примерные координаты своего местоположения. Туда незамедлительно отправились спасатели.