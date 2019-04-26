Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 апреля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Военнослужащие из состава ВМС Шри-Ланки задержали троих злоумышленников, имевших при себе килограмм взрывчатки C-4, сообщает 26 апреля телеканал News 1st.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Подозреваемые были задержаны возле железнодорожной станции Веллаватте в округе Коломбо.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай во время антитеррористической операции прогремели три взрыва. Позднее в этих районах был введен комендантский час.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке террористы устроили серию атак смертников с бомбами, в результате которых погибли 260 человек.