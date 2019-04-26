Танки на Дворцовой: во-первых, это красиво!
Санкт-Петербург, 26 апреля, 2019, 21:49 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в пятницу, 26 апреля, прошла репетиция военного парада в честь 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Она стала первой тренировкой назначенного на 9 мая парада в полном формате, то есть с участием десятков единиц военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобилей, танков, самоходных артиллерийских установок и ракетных систем.
Задействованная в репетиции техника входила в город еще с утра. Это, конечно, вызвало определенные проблемы на дорогах Петербурга, однако информация о перекрытиях и ограничениях была заранее распространена в СМИ, и потому катастрофических пробок удалось избежать.
Гости и жители Петербурга с большим интересом наблюдали за перемещениями военных, которые готовились к параду, снимали их и технику на свои гаджеты, выкладывали записи в соцсетях. Множество «гражданских» пришли на Дворцовую площадь к началу репетиции.
У парада в Петербурге будет пешая, механизированная и авиационная части. Все они сегодня были представлены на Дворцовой площади и над нею. В параде будут участвовать свыше 4,5 тыс. военнослужащих, в том числе курсантов военных училищ, около 110 образцов военной и специальной техники, а также более 20 самолётов и вертолётов.
По традиции, во главе механизированной колонны — лучший советский танк времен Великой Отечественной войны Т-34−85.
Колесная техника Вооруженных сил России представлена автомобилями УАЗ, бронетранспортерами БТР-82А, бронеавтомобилями «Тайфун-К» и «Тигр».
Настоящим украшением парада, всегда вызывающим восторг зрителей, являются модернизированные танки Т-72Б3.
Кроме них в специальных гусеницах с асфальтоходными башмаками и лентами с резиновым ходом по Дворцовой прошли боевые машины пехоты БМП-3, грозные самоходные артиллерийские установки «Мста-С».
Вооружение российской армии также представлено в Петербурге реактивными системами залпового огня БМ-21 «Торнадо», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» и зенитно-ракетными комплексами С-400, самоходными артиллерийскими установками «Нона-СВК», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М».
В авиационной части парада будут представлены ударные вертолёты Ми-24 и Ми-35, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26, многоцелевой вертолёт Ми-8, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12.
В составе группы боевых самолётов — Су-24МР, Су-30СМ, Су-34, Су-35, МиГ-31. У лётчиков пройдут ещё отдельные тренировки.
Следующая репетиция парада в Петербурге состоится 30 апреля. Генеральная репетиция назначена на 7 мая, в 10:00 мск.