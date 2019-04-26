Санкт-Петербург, 26 апреля, 2019, 21:49 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в пятницу, 26 апреля, прошла репетиция военного парада в честь 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34-85 во главе механизированной колонны

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул со знаменем на репетиции военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Суворовского училища во время репетиции на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Суворовского училища

Дарья Драй ИА REGNUM Равнение на флажок

Дарья Драй ИА REGNUM Съемка на репетиции военного парада в Петербурге

Она стала первой тренировкой назначенного на 9 мая парада в полном формате, то есть с участием десятков единиц военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобилей, танков, самоходных артиллерийских установок и ракетных систем.

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос знамен на репетиции военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос знамен на Дворцовой площади

Задействованная в репетиции техника входила в город еще с утра. Это, конечно, вызвало определенные проблемы на дорогах Петербурга, однако информация о перекрытиях и ограничениях была заранее распространена в СМИ, и потому катастрофических пробок удалось избежать.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд автомобиля командующего парадом

Гости и жители Петербурга с большим интересом наблюдали за перемещениями военных, которые готовились к параду, снимали их и технику на свои гаджеты, выкладывали записи в соцсетях. Множество «гражданских» пришли на Дворцовую площадь к началу репетиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Зрительница на репетиции военного парада в Петербурге

У парада в Петербурге будет пешая, механизированная и авиационная части. Все они сегодня были представлены на Дворцовой площади и над нею. В параде будут участвовать свыше 4,5 тыс. военнослужащих, в том числе курсантов военных училищ, около 110 образцов военной и специальной техники, а также более 20 самолётов и вертолётов.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на Дворцовой

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Университета войск Национальной гвардии

Дарья Драй ИА REGNUM Курсантки Военного университета на репетиции военного парада в Петербурге

По традиции, во главе механизированной колонны — лучший советский танк времен Великой Отечественной войны Т-34−85.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 на репетиции военного парада в Петербурге

Колесная техника Вооруженных сил России представлена автомобилями УАЗ, бронетранспортерами БТР-82А, бронеавтомобилями «Тайфун-К» и «Тигр».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили «УАЗ» на репетиции военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили «Тигр» и «УАЗ»

Дарья Драй ИА REGNUM Бронетранспортеры БТР-82А на репетиции военного парада в Петербурге

Настоящим украшением парада, всегда вызывающим восторг зрителей, являются модернизированные танки Т-72Б3.

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-72Б3 на репетиции военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-72Б3 у Зимнего дворца

Кроме них в специальных гусеницах с асфальтоходными башмаками и лентами с резиновым ходом по Дворцовой прошли боевые машины пехоты БМП-3, грозные самоходные артиллерийские установки «Мста-С».

Дарья Драй ИА REGNUM Бронетранспортеры БТР-82А на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Артиллерийские установки «Нона»

Дарья Драй ИА REGNUM 152-мм самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С»

Вооружение российской армии также представлено в Петербурге реактивными системами залпового огня БМ-21 «Торнадо», зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» и зенитно-ракетными комплексами С-400, самоходными артиллерийскими установками «Нона-СВК», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М».

Дарья Драй ИА REGNUM Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо»

Дарья Драй ИА REGNUM САУ «Мста-С» выходят на Дворцовую

В авиационной части парада будут представлены ударные вертолёты Ми-24 и Ми-35, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26, многоцелевой вертолёт Ми-8, военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8АМТШ над Дворцовой площадью

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-транспортный самолет на репетиции военного парада в Петербурге

В составе группы боевых самолётов — Су-24МР, Су-30СМ, Су-34, Су-35, МиГ-31. У лётчиков пройдут ещё отдельные тренировки.

Дарья Драй ИА REGNUM Фронтовые бомбардировщики Су-24М на репетиции военного парада в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Истребители-бомбардировщики Су-34 на репетиции военного парада в Петербурге

Следующая репетиция парада в Петербурге состоится 30 апреля. Генеральная репетиция назначена на 7 мая, в 10:00 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника на набережной после репетиции