Дублин, 26 апреля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Ирландская рок-группа The Cranberries выпустила последний альбом, записанный с участием скончавшейся в 2018 году солистки Долорес О'Риордан. Об этом сообщается 26 апреля на официальном сайте коллектива.

Alterna2 Солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан

«Альбом In The End выходит сегодня… Мы хотели бы попросить вас присоединиться к нам и поблагодарить Долорес за то, что она оставила песни и музыку, которые позволили нам сделать этот альбом», — говорится в сообщении.

Напомним, вокалистка The Cranberries скончалась 15 января 2018 года в возрасте 46 лет. Тело певицы было найдено в номере отеля в Лондоне, куда группа прибыла для участия в сессии звукозаписи.

Позднее было объявлено, что О'Риордан утонула в ванной в состоянии сильного алкогольного опьянения.