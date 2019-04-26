Казань, 26 апреля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В рамках дней Татарии в Башкирии, которые прошли в Уфе 17−18 апреля, была достигнута договоренность о поставке вертолета МИ-8 для врио главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом заявил управляющий директор Казанского вертолетного завода (КВЗ) Юрий Пустовгаров.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

По его словам, в настоящее время идет конкурс.

«Вертолет в скором времени мы будем перекрашивать для главы республики Башкортостан. Сейчас идет конкурс, и я думаю — мы выиграем», — сообщил представитель КВЗ изданию «Бизнес-online».

По его словам, вертолет могут передать заказчику уже в июле текущего года.

Казанский вертолетный завод является одним из крупнейших налогоплательщиков Татарии. В прошлом году предприятие подписало контракт на поставку 105 вертолетов «Ансат» для национальной службы санавиации и производство 20 «машин» для Ассоциации медицины катастроф Китая.

ИА REGNUM напоминает, дни Татарии в Башкирии завершились неделей ранее в Уфе. Последний раз аналогичное мероприятие проходило 31 год назад.

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